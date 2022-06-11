برغر وبطاطا.. روسيا تكشف عن شعارها لبديل

2022/06/11 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل الافتتاح المزمع الأحد، كشفت الشركة الروسية التي استحوذت على سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا عن شعارها الجديد الذي يعتمد على "البرغر والبطاطا المقلية".

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