شركة الطيران الفنلندية تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق روسيا لمجالها الجوي

2022/06/11 | 09:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تكبدت شركة الطيران الفنلندية “Finnair” خسائر فادحة بسبب العقوبات التي فرضتها روسيا، وبلغت حوالي 1.5 مليون يورو شهريا.وذكرت صحيفة “Iltalehti” الفنلندية، أن قرار روسيا إغلاق المجال الجوي للدول غير الصديقة تسبب بخسائر فادحة لفنلندا.ووفقا لرئيس إدارة مراقبة الحركة الجوية في شركة الطيران الفنلندية، فإن معظم الرحلات الجوية من أمستردام وكوبنهاغن إلى […]

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