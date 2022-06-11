بايدن ينتقد شركات النفط الأميركية بسبب ارتفاع التضخم

2022/06/11 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن صناعة النفط الأميركية، وشركة Exxon Mobil على وجه الخصوص، يوم الجمعة باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

وقال بايدن، الذي تولى منصبه متعهدًا بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل.

لكنه وجه أيضًا تحذيرًا للقطاع، الذي قفزت أرباحه مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن المستهلكين يدفعون مقابل أكثر من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة والشحن.

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام عمال الموانئ وممثلي النقابات في ميناء لوس أنجليس "حققت إكسون أرباحا هائلة هذا العام"، مُضيفًا أن شركات النفط الأميركية لا تستخدم الأرباح في التنقيب عن المزيد ولكن لإعادة شراء الأسهم.

وأضاف "لماذا لا يقومون بالتنقيب؟ لأنهم يكسبون المزيد من الأموال من دون إنتاج المزيد من النفط".

وخاطب Exxon Mobil قائلا إن عليها "البدء في الاستثمار والبدء في دفع ضرائبها".

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