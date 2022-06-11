أميركا تلغي إلزامية فحص كورونا للقادمين جوا للبلاد

2022/06/11 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19.

وقالت إن هذا الأمر الذي وقعته مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منهما روشيل والينسكي يسري على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية في أو بعد الساعة 0400 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

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