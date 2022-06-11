2022/06/11 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيب عدة أشخاص في حادثي طعن منفردين، أحدهم جنوب ألمانيا والثاني غربها.وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المنفذين ولا تزال حيثيات الهجومين قيد البحث.أصيبت امرأة (61 عاما) وفتاة (7 أعوام) في هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية في بلدة إيسلينغن بجنوب ألمانيا، حسبما قالت الشرطة مساء أمس الجمعة (10 يونيو/حزيران 2022).وهاجم […]

ظهرت المقالة أحدهما في مدرسة والآخر في جامعة..



حادثا طعن في يوم واحد في ألمانيا أولاً على ايرث نيوز.

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