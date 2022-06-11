أستراليا توافق على تعويض فسخ عقد شراء غواصات فرنسية

2022/06/11 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت أستراليا السبت عن اتفاق ضخم مع مجموعة "نافال" الفرنسية لتعويضها عن قرار فسخ عقد تاريخي لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل.

وأفاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الشركة الفرنسية وافقت على "تسوية منصفة" بقيمة 555 مليون يورو (584 مليون دولار أميركي) كتعويض على فسخ العقد البالغة قيمته مليارات الدولارات.

ويسدل الاتفاق الستار على خلاف مرير قوّض العلاقات بين كانبيرا وباريس على مدى عام تقريبا.

وفي أيلول 2021، فسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون بلا سابق إنذار العقد الفرنسي الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات.

وفاجأ باريس أيضا بإعلانه عن عقد سري لشراء غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، في تحوّل بالنسبة لبلد تعد قدراته النووية الداخلية ضئيلة.

وأثار القرار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتهم موريسون علنا بالخيانة، وطرأ جمود على العلاقة بين الطرفين حتى أيار عندما انتُخب ألبانيزي (يسار وسط) رئيسا للوزراء.

واعتُبر عقد الغواصات في صلب مساعي أستراليا الحثيثة لتطوير إمكانياتها العسكرية في ظل المخاوف من ازدياد نفوذ الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ.

ويرجّح بأن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ستمنح أستراليا القدرة على التحرّك خلسة وتشكّل قوة ردع مهمة للصين.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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