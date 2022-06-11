القيادات الامنية تؤمن طريق الحجاج بين كربلاء والانبار

2022/06/11 | 10:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتأمين وصول الحجاج وعودتهم بسلام باستخدام طريق الحج البري.

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