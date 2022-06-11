شاهد.. فتيات يخلعن ملابسهن خلال بث مباشر داخل كنيسة تأييدا للإجهاض

2022/06/11 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام ناشطات بمقاطعة قداس داخل كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية بخلع ملابسهن مكتفيات بالملابس الداخلية خلال البث المباشر للقداس الذي يحضره آلاف الأشخاص، ورددن هتافات مؤيدة لحق الإجهاض.

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