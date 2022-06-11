الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.. نظرة على أحدث مؤشرات التضخم في عدة قطاعات بأمريكا

2022/06/11 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت أسعار الوقود القياسية التضخم إلى 8.6٪ لمدة 12 شهرًا انتهت في مايو بالولايات المتحدة، وهي نسبة أعلى من شهر أبريل، وفقًا لأحدث مؤشر أسعار المستهلكين.تقرير مذيعة CNN كريستين رومان ينقل لكم التفاصيل.

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