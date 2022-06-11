توضيح من المرور بشأن أموال رسوم الطرق والجسور

2022/06/11 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، السبت، بياناً بخصوص مصير رسوم جباية الطرق والجسور التي تجبى من المواطنين أثناء مراجعة دوائر التسجيل.

وقالت المديرية في البيان، إن "مصير رسوم جباية الطرق والجسور، التي تجبى من المواطنين أثناء مراجعة دوائر التسجيل تذهب الى خزينة الدولة، وفق ايرادات ووصولات رسمية، وإن القرار رقم (40) خول مديرية المرور بجباية (رسوم الطرق والجسور) وكذلك الرسوم السيادية التي تذهب بإيراد نهائي الى الخزينة المركزية التابعة لوزارة المالية".

وأضافت المديرية في بيانها، "كذلك نبين لكم أن القرار لم يعط الحق لمديرية المرور بالتصرف بهذه الأموال، وأن الجهة المعنية بالتصرف بأموال الجباية هي وزارة المالية وفق القوانين، نرجو من المواطن أن يتفهم عمل مديريتنا".





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