روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا

2022/06/11 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 18 حزيران.وقالت الوكالة، في بيان” تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 18 حزيران 2022، الساعة 03:45 بتوقيت موسكو”.وتشمل القيود المؤقتة للرحلات الجوية مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، […]

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