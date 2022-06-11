اصحاب عقود الشركات النفطية يقطعون الطريق الدولي في البصرة (فيديو)

2022/06/11 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قطع موظفو العقود في الشركات النفطية، اليوم السبت، الطريق الدولي بمحافظة البصرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "الموظفين خرجوا بهذه التظاهرة، بسبب عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم لكافة الشروط اللازمة للتثبيت".

وأعلنت اللجنة المالية الأسبوع الماضي، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة، مشيرة الى ان هذا الامر من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من اللجنة لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.

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