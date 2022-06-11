طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين

2022/06/11 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الاثنين.

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انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين أولاً على ايرث نيوز.

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