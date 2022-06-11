مناورات سياسية قذرة تدور في الكنيست حول المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين - مديحه الأعرج

2022/06/11 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 4/6/2022-10/6/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتدور في اروقة الحكم في اسرائيل حرب مناورات قذرة بين الحكومة والمعارضة حول التمديد لما يسمى " أنظمة بهودا والسامرة ، التي تحدد مكانة المستوطنين ، الذين يحتلون المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة .



فقد أخفق الائتلاف الحكومي في إسرائيل ، الاسبوع الماضي في تمديد ت ......





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