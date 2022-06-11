اليوم.. العراق يواجه أوزباكستان في كأس آسيا تحت 23 عاماً

2022/06/11 | 10:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه المنتخب الاولمبي بكرة القدم، اليوم السبت، نظيره الأوزبكي في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب ماهر حسان إن “المنتخب الاولمبي أكمل يوم أمس، تحضيراته لمباراة اليوم والجميع جاهز لخوض هذا التحدي”.

وبين أن “اللاعبين يدركون صعوبة المهمة، لأن المواجهة ستكون أمام صاحب الارض والجمهور، لكن اللاعبون جاهزون ذهنياً وبدنيًا المواجهة”.

وستنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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