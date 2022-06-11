العمل تنفي فتح باب التقديم على منح مالية

2022/06/11 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، فتح باب التقديم على اي منح مالية.وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز انه “تنفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح باب التقديم على أي منحة”، محذرة من “وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها وتنشر معلومات واخبارا كاذبة بخصوص التقديم للحصول […]

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