بعد البصرة .. عقود ذي قار ينظمون وقفة احتجاجية امام الشركات النفطية

2022/06/11 | 10:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم المئات من المتعاقدين مع الشركات النفطية في ذي قار، اليوم السبت، وقفة احتجاجية امام المؤسسات والشركات النفطية في المحافظة للمطالبة بشمولهم بقانون الامن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.

وقال مصدر ان، عقود الشركات النفطية في محافظة ذي قار نظموا صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام فرع شركة خطوط الأنابيب النفطية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وأشار الى إنهم، يطالبون الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستثنائهم من فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ملوحين في التصعيد الاحتجاجي خلال الفترة المقبلة.

ورغم خلو ساحات الاحتجاج والاعتصام في عموم محافظة ذي قار من أي مظاهر احتجاجية، منذ أكثر من شهرين، إلا أن مشاهد الاغلاق والاحتجاج عادت مجددا في مدينة الناصرية.

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