قوات الاحتلال تستهدف العمال الفلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري

2022/06/11 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، عشرات العمال الفلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين بالضفة المحتلة.وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الجلمة، وعرانة، وعانين، والطيبة، الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل صوتية وأخرى غاز مسيلة للدموع، باتجاه العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ1948.وأوضحت المصادر […]

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