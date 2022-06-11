شلل نصفي أصاب وجه المغني الكندي جاستن بيبر.. ما هي متلازمة رامسي-هانت وما أعراضها؟

2022/06/11 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر، الجمعة، عن إصابته بمتلازمة رامسي-هانت، التي تجعله غير قادر على تحريك نصف وجهه، والصعود إلى المسرح.

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