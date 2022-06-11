الأنواء الجوية تتحدث عن انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الاثنين المقبل

2022/06/11 | 10:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

يتبع..

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