ضبط معمل للأسفلت مخالف للضوابط في البصرة

2022/06/11 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم السبت، عن ضبط معمل للأسفلت مخالف للضوابط والقوانين في محافظة البصرة.وذكرت المديرية في بيان، ورد بوكالة ايرث نيوز، أنه “أثناء قيام قوة مشتركة من مديرية شرطة نفط الجنوب مؤلفة من الفوج السادس ومركز شرطة نفط البرجسية ومفرزة الاستخبارات، تم ملاحظة وجود معمل للأسفلت على طريق الرميلة”.واضافت […]

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