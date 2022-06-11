إمكانية الذهاب لحل البرلمان ترتفع لدى الخصوم لفك

2022/06/11 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن عضو مجلس النواب محمد قتيبة، اليوم السبت، ان خيار حل مجلس النواب، هو احد الحلول المطروحة، للخروج من الازمة السياسية.

وقال قتيبة لـ(بغداد اليوم)، ان "الوضع السياسي في العراق حرج للغاية في ظل غياب التوافقات"، مشيرا الى وجود "مبادرات تطرح لانهاء الانسداد السياسي الذي بات يقود الى ازمات تزيد من صعوبة الحياة على ملايين العراقيين".

واضاف، ان "حل مجلس النواب من الحلول المطروح لكنه مستبعد في ظل برلمان ناشئ بدأ مشواره قبل اشهر معدودة"، مبينا، ان "اغلب اعضاء مجلس النواب ليسوا مع خيار حل المجلس خاصة بوجود حكومة تصريف اعمال".

وتعيش البلاد منذ 8 اشهر في ظل انسداد سياسي، متمثل بعدم قدرة المجلس بتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، والشروع بتكليف رئيس الوزراء.

ودعا الإطار التنسيقي، التيار الصدري الى التحالف معه وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء يكون ممثل للمكون الشيعي، لكن التيار الصدري رفض التحالف، واعلن انه إما يشكل الحكومة مع التحالف الثلاثي الذي يرأسه، او يذهب الى المعارضة.

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