انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق وسط الناصرية بسبب عطل طارئ

2022/06/11 | 10:51 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار عن زيادة ساعات القطع المبرمج في سبعة مناطق من مدينة الناصرية نتيجة حصول عطل طارئ في القابلو الأرضي المغذي لمحطة الشموخ الثانوية.

وقال بيان للفرع ان الانقطاعات شملت مناطق الشموخ والشعلة والإسكان القديم والمهيدية والطليعة والزعيلات ودور القضاة مشيرا إلى استمرار الكوادر الفنية بالعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق.

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