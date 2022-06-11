2022/06/11 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بشركة “إيميج سات إنترناشونال”، حجم الضرر الذي لحق بمدرج مطار دمشق الدولي، الذي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.وحددت الصور بشكل واضح مهابط الطائرات التي لحق بها ضرر كبير من جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي، فجر الجمعة.وكانت وزارة النقل السورية قد أصدرت بيانا قالت فيه […]

ظهرت المقالة بعد الضربة الإسرائيلية..



صور جوية تكشف حجم الضرر بمطار دمشق أولاً على ايرث نيوز.

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