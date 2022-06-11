بغداد.. انتحار فتاة بمادة “الزرنيخ السامة”

2022/06/11 | 10:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مني، اليوم السبت، بانتحار فتاة بتناول مادة “الزرنيخ” السامة باحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن فتاة (تولد 2007)، أقدمت، في ساعة متأخرة من ليل امس، عبر تناولها مادة الزرنيخ السامة داخل منزلها ضمن منطقة الشالجية، في بغداد”.

وأوضح المصدر، أنه وحسب ادعاء ذويها فأن الانتحار جاء نتيجة مشاكل عائلية، مشيرا الى فتح تحقيق ونقل جثة الفتاة الى دائرة الطب العدلي.

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