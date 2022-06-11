تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا

2022/06/11 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية لأسبوع واحد نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمي: "تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت في 11 مطارا روسيا حتى الساعة 03:45 صباحا من 18 حزيران الجاري".

ويعني ذلك أنه ليس من الممكن التوجه جوا إلى مدن أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على نهر الدون وسيمفروبول ويليستا.



وتوصى الشركات الجوية الروسية ببناء طرق رحلات بديلة عبر مدن سوتشي وفولغوغراد وستافروبول وموسكو.

وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية لا تزال تعمل بنظام عادي.

وتم إدخال حظر على الطيران في عدد من المناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.

المصدر: وكالات

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