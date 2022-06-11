وزير الثقافة يلتقي محافظ قم  ويؤكد تواصل التعاون الثقافي والسياحي بين العراق وإيران

2022/06/11 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم أمسِ الجمعة محافظ قم بهرام سرمست بصحبة الوفد العراقي المرافق له.

وجرت خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثقافية والعلمية والسياحية بين البلدين، كما استعرضا الدور العلمي والحضاري والتاريخي الذي تؤديه حوزتا قم والنجف بوصفهما مركزي استقطاب للطلاب والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

كذلك جرى تداول الاستفادة من الخبرات في مجال المخطوطات، وحفظ الوثائق، وصيانة المتاحف وفق أحدث التقنيات في كلا البلدين.



ثمَّ قام السيد الوزير مع أعضاء الوفد المرافق له بزيارة مكتبة آية الله العظمى مرعشي النجفي، وأثنى عليها ، وعلى المصنفات الموجودة فيها، وطريقة اقتناء الكتب الرائعة والمخطوطة لهذه المكتبة العريقة التي جمعها المرجع النجفي الراحل.

والتقى الوزير وممثل آية الله السيستاني،وزار جامعة الأديان والمذاهب.

وكان الوزير قد وصل طهران الخميس في زيارة عملٍ على رأسِ وفدٍ ثقافي رفيع ضمّ : وكيل الوزارة د.



نوفل أبو رغيف، ورئيس الهيأة العامة للآثار والتراث د.



ليث مجيد حسين ومدير عام دائرة السينما والمسرح د.



أحمد حسن موسى ومدير عام دائرة الفنون الموسيقية علاء مجيد، ومدير عام دائرة الفنون العامة د.



فاخر محمد، ومدير عام المجاميع السياحية جبار منلون الغريباوي ومدير قسم العلاقات الدولية في هيأة السياحة السيد علي ياسين لبحث عددٍ من الملفات المتعلقة بالثقافة والسياحة والآثار بين البلدين.

واستهل زيارته بلقاءِ رئيس رابطة العلاقات والثقافة والإعلام محمد مهدي إيماني پور ،

و كبير الملحقين الثقافيين الإيرانيين، ومدير المراسم والثقافة الإيراني.

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