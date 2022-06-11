نائب: اهمال الحكومة لملف امن ديالى قادنا الى تداعيات خطيرة

2022/06/11 | 11:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب محمد قتيبة البياتي، السبت، أن اهمال حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي لملف امن ديالى قادنا الى تداعيات خطيرة.

وقال البياتي ان” الخروقات المتكررة والمتزايدة في آن واحد في ديالى بلغت مستوى خطير للغاية خاصة وان في كل خرق يسقط شهداء وجرحى اغلبهم من المدنيين ويتحدد موقف الحكومة الاتحادية ي ارسال اللجان دون اي ردة فعل مناسبة لاحتواء خطورة وتداعياته تلك الاحداث”.

واضاف البياتي، “اننا نحمل حكومة بغداد الاتحادية في اشارة الى حكومة الكاظمي مسؤولية الخروقات الدامية بسبب اهمالها لامن ديالى بكامل والذي سيقودنا الى تداعيات خطيرة جدا خاصة وان المحافظة هي خاصرة امن بغداد بشكل مباشر”.

واشار الى ان “وضع ديالى حساس للغاية يتطلب جهود اكبر واهتماما مضاعفا في دعم جهود الاستقرار والطمأنينة بعد سنوات من وضع امني مربك وصعب وحرج في ذات الوقت”.

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