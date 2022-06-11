بساتين ديالى تذبل حيث شحة السقي.. الجمعية الفلاحية تشكو آفة الجفاف وهذه مطالبها

2022/06/11 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم السبت، ان آفة الجفاف تهدد ما تبقى من البساتين بالمحافظة.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لـ(بغداد اليوم) إن "معدل متوسط سقي البساتين في ديالى تجاوز حاجز 60 يوما رغم ارتفاع درجات الحرارة في الاونة الاخيرة، ما تسبب بذبول البساتين".

واضاف انه "يجب حفر الابار لانقاذ بساتين بعقوبة والتي بلغت حتى الان 33 بئر من قبل وزارة الموارد المائية رغم انها حل مؤقت لكنها في ذات الوقت لاتسد سوى 5% من الحاجة الفعلية لارواء الاف من الدونمات تمتد لمسافات مترامية".

واشار التميمي الى "هلاك اجزاء واسعة من البساتين تسبب بالذعر وقلق المزارعين خاصة وانهم فقدوا في السنوات الماضية مساحات واسعة لاسباب متعددة منها الجفاف"، لافتاً الى ان "شهري تموز واب ستكون صعبة وحرجة للغاية لبساتين ديالى ونامل ان تكون هناك حلول اكثر مرونة".

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