فرقة العباس تناقش وضع اللمسات الأخيرة على خطة تفويج قوافل الحجاج

2022/06/11 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت قيادة فرقة العباس القتالية، اليوم السبت، وضع اللمسات الأخيرة على خطة تفويج قوافل الحجاج.وذكر بيان لإعلام القيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قيادة فرقة العباس القتالية عقدت مؤتمراً في قاطع النخيب بحضور رئاسة أركان الفرقة والقوات التي ستشارك في الخطة الأمنية الخاصة بحماية قوافل حجاج بيت الله الحرام، و التي ستسلك […]

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