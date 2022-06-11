ديالى: كلفة الاستثمار في قطاع الاسكان ستقفز الى ربع مليار دينار

2022/06/11 | 11:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… توقع مسؤول حكومي في محافظة ديالى، السبت، ان تقفز كلفة الاستثمار في قطاع الاسكان نهاية 2022 الى ربع مليار دينار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مستوى الاقبال على الرخص الاستثمارية لبناء مجمعات سكنية حديثة في بعقوبة ومحيطها […]

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