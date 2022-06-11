قيادات أمنية تتفقد طريق الحج البري

2022/06/11 | 11:25 - المصدر: وكالة خبر

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تفقدت القيادات الأمنية والحشد الشعبي، السبت، طريق الحج البري وعززت قاطعي كربلاء والانبار بوحدات من القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين سلامة وصول الحجاج الى بيت الله الحرام.

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن “ذلك جاء من خلال جولة ميدانية نفذها الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد الشرطة الاتحادية وقيادات من الحشد الشعبي على طرق تنقل حجاج بيت الله الحرام وتم الاطلاع على الإجراءات النهائية للخطط الأمنية لتأمين وصول الحجاج وعودتهم بسلام باستخدام طريق الحج البري”.

وأضاف البيان أنه “تم أيضا تعزيز القطعات الامنية في قاطعي كربلاء والانبار بوحدات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي”.

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