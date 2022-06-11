2022/06/11 | 11:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير العسكري أعياد الطوفان يتحدث عن مجازر تحرير الموصل والمناطق الغربية واستخدام الأسلحة المحرمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SgOYsre1ops
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير العسكري أعياد الطوفان يتحدث عن مجازر تحرير الموصل والمناطق الغربية واستخدام الأسلحة المحرمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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