كركوك تطلق حملة جديدة لمكافحة الحمى النزفية

2022/06/11 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوينفذت الفرق الصحية التابعة للمستشفى البيطري، اليوم السبت، حملة جديدة لمكافحة انتشار الحمى النزفية في كركوك، مؤكدة سيطرتها على منع انتشار المرض في المحافظة، فيما أشارت إلى تشكيل لجان لمراقبة أماكن بيع مختلف الأنواع من الحيوانات لمنع انتشار فيروس جدري القردة.وقال مدير المستشفى البيطري، منصور البياتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الصحية البيطرية في كركوك نفذت حملة وطنية مجانية لمنع انتشار الحمى النزفية في المناطق التي يتواجد فيها مربو الحيوانات والمواشي التي شملت قاطع الواسطي الى قرية الصيادة (الجماسة)" . وأكد، أنه "تمت السيطرة على منع انتشار المرض في محافظة كركوك، من خلال البدء بوقت مبكر بالحملات الوقائية وفق جدول مدروس ومخطط في المناطق التي يتواجد فيها مربو المواشي والحيوانات، فضلاً عن الحملات الأخرى التي شملت منع بيع اللحوم الحمراء بطرق عشوائية أو خارج سيطرة الصحة". وأشار إلى أن "هنالك لجاناً تشكلت من أجل إجراء حملات أخرى في اماكن بيع الحيوانات، لاسيما التي يتم فيها بيع وشراء حيوانات أخرى في ظل انتشار فيروس جدري القردة في دول قريبة من العراق، لمعرفة مصادر وصول هذه الحيوانات ومصادرتها في حال عدم وجود أوراق رسمية لها".

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