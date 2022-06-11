الشرطة النهرية تنتشل جثة شاب غريق من نهر دجلة في الكوت

2022/06/11 | 11:37 - المصدر: وكالة خبر

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انتشلت مفارز الشرطة النهرية جثة شاب غريق من نهر دجلة في الكوت .

وقال مصدر في شرطة واسط:” ان الجثة تعود لشاب عشريني من اهالي ناحية “جصان” ، غرق في نهر دجلة قرب منطقة “حي الحكيم “.

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