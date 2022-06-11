2022/06/11 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر مطلع، السبت، بفرض اجراءات امنية مشددة على اهم الطرق التي تربط محافظة ديالى بإقليم كردستان العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية فرضت اجراءات مشددة على طريق جلولاء- كلار والذي يعد من اهم الطرق البرية التي تربط ديالى بإقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض اجراءات امنية مشددة على اهم الطرق الرابطة بين ديالى وكردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض اجراءات امنية مشددة على اهم الطرق الرابطة بين ديالى وكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).