طلب نيابي لاستجواب وزير التجارة بسبب فساد وهدر بالمال العام

2022/06/11 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي اليوم السبت، طلبا لاستجواب وزير التجارة بسبب وجود فساد وهدر بالمال العام في الوزارة.

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