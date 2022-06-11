شاهد رد فعل خيول عندما رصدت رضيعًا يقترب منها

2022/06/11 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل عفوي لمجموعة من الخيول عندما رصدت طفلًا صغيرًا يقترب منها ، ويبدو أن هذه الخيول اعتادت رؤية الطفل في الجوار وتحب قدومه.

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