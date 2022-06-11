نُذر الجفاف تتصاعد.. الزراعة النيابية توجه رسالة

2022/06/11 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم السبت، رسالة عاجلة الى الحكومة بشأن أزمة المياه والدخول في فصل الصيف.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لـ (بغداد اليوم) إن "حكومة مصطفى الكاظمي، مطالبة بالتحرك سريعاً لضمان حصة العراق المائية من دول المنبع، فالصمت الحكومي دون أي حلول ومع دخولنا في فصل الصيف ينذر بأزمة جفاف حقيقة".

اضاف ان "أزمة الجفاف، سيكون لها تبعات خطيرة على ملف الزراعة العراقية"، داعية "الكاظمي للتحرك السريع وفق الطرق القانونية والدبلوماسية لضمان الحصول على حصة العراق المائية بشكل عادل".

ويعاني العراق نقصا كبيرا في المياه ما يهدد استقرار الزراعة والصيد في البلاد على المدى البعيد، فضلا عن تهديد صحة السكان البالغ عددهم أكثر 40 مليون نسمة، فيما حذرت منظمات إغاثة دولية من أن ملايين الأشخاص في العراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه.

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