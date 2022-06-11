من موقع المجزرة.. عوائل شهداء سبايكر يستذكرون ابنائهم بالبكاء والعويل (فيديو)

2022/06/11 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

استذكرت عوائل شهداء سبايكر، اليوم السبت، ابنائهم بالبكاء والعويل، وذلك من موقع المجزرة،.

مجزرة سبايكر من ابشع المجازر، وحدثت وقائعها بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 حزيران 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت.

وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل أسروا (2000-2200) وقيل (1700) جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضًا منهم وهم أحياء.

وقد صور تنظيم داعش الإرهابي، مجريات هذه المجزرة وقد أشترك فيها تنظيم داعش) في محافظة صلاح الدين، وقد نجح بعض الجنود العراقيين في الهروب من المجزرة إلى قضاء العلم التي كانت صامدة آنذآك ولم تسقط بيد التنظيم الإرهابي حتى تاريخ 24 يونيو 2014م، حيث استقبلتهم قبيلة الجبور في هذه الناحية والتي يفصلها نهر دجلة عن تكريت وأمنت لهم عجلات ومستمسكات للهرب من سيطرات الدواعش، وكما هرب بعضهم بطرق أخرى.

وقد اثرت المجزرة بشكل سئ في نفوس عوائل ضحايا قاعدة سبايكر حيث خرجوا بمظاهرات مطالبة بمحاكمة القادة الذين سلموا ضحايا سبايكر لتنظيم داعش الارهابي.

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