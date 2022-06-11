مراهقة تقتل نفسها بـ

2022/06/11 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإقدام مراهقة على الانتحار بمادة مسمومة "الزرنيخ" في بغداد.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "فتاةً تولد 2007، أقدمت على الانتحار من خلال تناولها مادة (الزرنيخ السامة) داخل منزلها ضمن منطقة الشالجية، في بغداد".

وأضاف أنه "وفق التحقيقات الأولية ان الفتاة أقدمت على الانتحار بسبب مشاكل عائلية".

وزادت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار في البلاد لاسباب كثيرة من ضمنها المشاكل العائلية وغيرها.

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