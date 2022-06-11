خشان: الامن الغذائي اتاح لعلاوي الاقتراض من اجل منح الاموال للمقاولين!

2022/06/11 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، عن تفاصيل الفقرة الخامسة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مبينا ان الفقرة سمحت لوزير المالية علي علاوي اخذ قروض من الخارج لمنحها للمقاولين.وقال خشان في منشور على “فيسبوك” اطلعت عليه /المعلومة/ إن “المادة (٥) لا تكتفي بالاقتراض لتمويل مشاريع الموازنات السابقة، بل أعفت هذه المشاريع […]

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