القبض على “إرهابيين” اثنين وأربع عصابات لتجارة المخدرات في بغداد

2022/06/11 | 11:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، ، تستمر القوات الامنية بملاحقة ماتبقى من فلول داعش الارهابي وعناصر الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة من خلال تنفيذ اوامر القبض القضائية ، والتي اثمرت عن القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب خلال رصد تحركاتهم وتواجدهما ضمن منطقتي (المحمودية ، سيطرة بوابة الراشدية)، وكذالك القبض على اربع عصابات لترويج وتجارة المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات من مادة الكريستال واجهزة تعاطيها بالاضافة الى أسلحة واعتده غير مرخصة ومبالغ مالية مزورة في مناطق (الراشدية ، الشيشان، الاعظمية ، الشرطة الخامسة ، حي اسيا) بجانبي الكرخ والرصافة.

حيث تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

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