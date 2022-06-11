انفجار عبوة على الفرقة الزلزالية التابعة لوزارة النفط في نينوى وإصابة اثنين من حمايتها

2022/06/11 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة على الفرقة الزلزالية التابعة لوزارة النفط في محافظة نينوى، فيما اكد إصابة اثنين من حمايتها.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت على الفرقة الزلزالية الثامنة التابعة لوزارة النفط ضمن منطقة العياضية خارج قضاء تلعفر”.وأضاف المصدر أن “الانفجار ادى الى اصابة اثنين من […]

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