إصابة فلسطينيين بينهم طفل باعتداءات صهيونية في الخليل

2022/06/11 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أُصيب طفل فلسطيني، اليوم السبت، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.ووفق مصادر فلسطينية فقد نقل الطفل (13 عامًا)، إلى العلاج في أحد المستشفيات، فيما أصيب عدد من الشبان بالاختناق بفعل إطلاق قوات العدو قنابل الغاز تجاههم.وفي سياق الاعتداءات الصهيونية، هاجمت قوات […]

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