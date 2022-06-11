أين تذهب أموال

2022/06/11 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، توضيحاً يخص الاموال التي

تجبيها دوائرها أثناء ترويج معاملات

المواطنين عن رسوم "الطرق والجسور".

وقالت مديرية المرور، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إنها تود

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