الإعمار: انجاز 93% من مشروع التقاطع المجسر على طريق الممر الثاني لمدخل الصويرة (صور)

2022/06/11 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، السبت، تحقيق مراحل

عمل متقدمة من أعمال انشاء التقاطع

المجسر، على طريق الممر الثاني لمدخل

الصويرة في محافظة واسط، بنسبة إنجاز

بلغت 93%.

وذكرت الوزارة، في

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