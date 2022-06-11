الاعمار تعلن حجم قروض صندوق الاسكان المصروفة للخمسة أشهر الاولى من العام الجاري

2022/06/11 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، حجم المبالغ

المصروفة التي قام صندوق الاسكان

العراقي التابع لها، بصرفها للمواطنين

كقروض سكنية منذ بداية العام الجاري.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، في

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