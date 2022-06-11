الشعوب الحية ودورها في تطور المجتمع وتقدمه وليس تدميره - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/11 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر العراق وطن وشعب من الشعوب الحية التي لها امتداد في التاريخ ويكتسب أصالته من خلال تجاربه خلال المخاضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها خلال مسيرته الطويلة عبر مراحل زمنية طويلة ومختلفة كما يستفاد من مسيرات الشعوب الأخرى في أخطائها ونجاحاتها لأن الشعوب خلال مسيرتها تتعرض للخطأ والصواب فتصبح تجارب تتعظ من خلالها في المستقبل كما نجد مسيرتها المطبات والحفر والصعاب فيؤثر على مسيرتها ......





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