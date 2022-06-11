2022/06/11 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي الفلسفة هي ربيبة عصرها وبنت زمانها وبهذه تختلف عن كل إشكال المعرفة والفكر الأخرى.



فكل نظرة فلسفية محددة بعصر الفيلسوف وتصوراته الخاصة واسلوبه الفريد المتميز في النظر الى مشكلات عصره والتصدي لاسئلته الكبرى وصياغتها في رؤية عقلية كلية مجردة.



فالفيلسوف لا يأتي المعجزات, فأقصى ما يقوم به, أن يشيد صورة مفهومية عن العالم في العصر الذي يعيش فيه.



وفهم الفلسفة لا يكون الا بفهم اسئلتها المتعينة في سياقاتها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلسفة وسياقاتها واسئلتها - قاسم المحبشي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلسفة وسياقاتها واسئلتها - قاسم المحبشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).